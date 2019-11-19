Samsung представила улучшенную версию своего гибкого смартфона

Так, устройство получило немного обновленный дизайн, новейший процессор Snapdragon 855 Plus с модемом Snapdragon X50, в котором помимо всего прочего имеется поддержка мобильный сетей пятого поколения 5G. В остальном устройстве схоже со своим предшественником — Galaxy Fold — и имеет 7,3-дюймовый гибкий дисплей с разрешением 1536 x 2152 пикселей, внешний экран на 4,6 дюймов с разрешением 720 x 1680 пикселей. Также W20 оснащен тройной основной камерой на 12, 16 и 12 Мп. Емкость аккумулятора новинки составляет 4235 мАч, что достаточно немало, особенно с учетом наличия быстрой зарядки мощностью 15 Вт.