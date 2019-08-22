Samsung представила улучшенные бюджетные смартфоны A-серии

Компания Samsung Electronics представила новое пополнении недорогой A-серии — смартфоны Galaxy A50s и A30s. Они получили освежённое оформление с голографическим эффектом на задней панели, аккумуляторы повышенной ёмкости и быструю зарядку.

Galaxy A50s оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080×2340 пикселей), тройную основную камеру 48+5+8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Аппаратной основой стал процессор Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч, есть поддержка быстрой 15-ваттной зарядки.

Galaxy A30s отличается разрешением HD+ (720×1560), основной камерой 25+5+8 Мп, фронтальной на 16 Мп, процессором Exynos 7904, 3 или 4 ГБ ОЗУ и от 32 до 128 ГБ флеш-памяти.

Точные сроки выпуска и цены Samsung пока не объявила.