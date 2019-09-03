Samsung представила «заместителя флагмана» Galaxy A90 5G

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей), интегрированным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой 48+5+8 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Возможность расширения карточками памяти формата microSD объёмом до 512 ГБ предусмотрена только для версии с 6 ГБ ОЗУ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Размеры составляют 164,8 x 76,4 x 8,4 мм, а вес - 206 граммов.

Samsung пока не объявила цену на смартфон, но заказы в Южной Корее начнут приниматься с завтрашнего дня, 4 сентября 2019 года.