Samsung представит «неубиваемые» смартфон и планшет уже в июле

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Samsung представит «неубиваемые» смартфон и планшет уже в июлеСлухи оказались правдивы
В последние недели инсайдеры активно снабжали нас различными слухами о новых защищённых гаджетах Samsung — смартфоне Galaxy XCover 6 Pro и планшете Tab Active 4 Pro.
И вот, производитель наконец-то сам признал факт их разработки. А также раскрыл дату проведения презентации, на которой эти самые новинки представит. Случится это уже совсем скоро, 13 июля.
Напомним, что судя по прежним инсайдам, Galaxy XCover 6 Pro получит 6,6-дюймовый TFT-дисплей с разрешением FullHD+. Частота обновления экрана составит 60 Гц.
В основу устройства, вероятнее всего, ляжет чип Snapdragon 778G, а основная камера сможет похвастаться главным модулем на 50 Мп. Из прочего стоит отметить 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.
Что же до характеристик Galaxy Tab Active 4 Pro, то о них практически ничего не известно. Ожидается лишь, что планшет будет поддерживать фирменные стилусы Samsung — S Pen.