Samsung представит «неубиваемые» смартфон и планшет уже в июле

И вот, производитель наконец-то сам признал факт их разработки. А также раскрыл дату проведения презентации, на которой эти самые новинки представит. Случится это уже совсем скоро, 13 июля.

Напомним, что судя по прежним инсайдам, Galaxy XCover 6 Pro получит 6,6-дюймовый TFT-дисплей с разрешением FullHD+. Частота обновления экрана составит 60 Гц.