Samsung представит новые недорогие смартфоны линейки Galaxy A уже 11 марта

Опубликовано 05 марта 2024, 13:53
1 мин.
Samsung представит новые недорогие смартфоны линейки Galaxy A уже 11 мартаСкорее всего, это будут Galaxy A55 и Galaxy A35
Samsung официально подтвердила, что 11 марта в Индии представит новую линейку смартфонов Galaxy A.
Хотя компания не назвала модели устройств, которые будут анонсированы, вероятнее всего, это будут Galaxy A55 и Galaxy A35. Тизер, который сейчас демонстрируется в приложении Samsung Shop в Индии, вероятнее всего, показывает именно Galaxy A55.
Оба смартфона уже успели «засветиться» в различных утечках. Чего же нам стоит ожидать?
Samsung Galaxy A55, по слухам, будет оснащен:
- 6.6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц
- процессором Exynos 1480
- 6/8 ГБ оперативной памяти
- 128/256 ГБ встроенной памяти
- основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS)
- 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой
- 5-мегапиксельной макрокамерой
- 32-мегапиксельной фронтальной камерой
- аккумулятором емкостью 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой
- защитой от воды и пыли по стандарту IP67
- операционной системой Android 14 с интерфейсом One UI 6.0
Samsung Galaxy A35, вероятнее всего, получит:
- 6.5-дюймовый Super AMOLED дисплей FullHD+ с частотой обновления 120 Гц
- процессор Exynos 1380
- 6/8 ГБ оперативной памяти
- 128/256 ГБ встроенной памяти
- основную камеру на 50 Мп с OIS
- 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру
- 2-мегапиксельную макрокамеру
- 13-мегапиксельную фронтальную камеру
- аккумулятор емкостью 5000 мАч с 15-ваттной зарядкой
- защиту от воды и пыли IP67
- операционную систему Android 14 с интерфейсом One UI 6.0