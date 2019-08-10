Samsung представит первую в мире 108 Мп мобильную камеру уже на следующей неделе

108 Мп камера в обычном режиме будет снимать с разрешением 27 Мп, используя объединение пикселей. Пока до конца не ясно, будет ли возможность на самом деле сделать снимки с разрешением в 108 Мп. Возможно, разработчики дадут такую возможность пользователям при включенном Pro-режиме приложения “Камера”. Но даже если так, вы, вероятнее всего, не захотите этого сделать — все дело в том, что на данный момент датчики нового модуля разработаны и спроектированы так, чтобы снимать в урезанном от исходного разрешении, “объединяя” 4 пикселя в один для дополнительной детализации.