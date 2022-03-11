Samsung представит первый защищённый смартфон с 5G уже в 2022 году

Речь идёт о новом представителе популярной линейки Xcover. Она в первую очередь ориентирована на пользователей, которые максимально требовательны к «неубиваемости» своих телефонов. По данным SamMobile, именно такое устройство готовят в Samsung. Выйдет же оно под названием Galaxy Xcover Pro 2.

Сообщается, что смартфон будет защищён от влаги и пыли. При этом прочный корпус позволит ему выдерживать удары и падения. Источники также заявляют о наличии в устройстве съёмной батареи, благодаря чему можно будет в кратчайшие сроки «оживить» девайс в случае разрядки.

В основу девайс ляжет чип Exynos 1280, а работать он будет под управлением Android 12 прямо из коробки. Релиз ожидается ближайшим летом.