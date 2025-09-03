Samsung представит тройной складной смартфон Galaxy Z TriFold уже 29 сентября

Опубликовано 03 сентября 2025, 08:251 мин.
Samsung представит тройной складной смартфон Galaxy Z TriFold уже 29 сентябряНа первых порах новинка будет доступна лишь в Китае и Южной Корее
Samsung готовит масштабную презентацию Galaxy Unpacked, которая, по данным инсайдера Ice Universe, пройдёт 29 сентября в Южной Корее.
Главным анонсом станет Galaxy Z TriFold — первый тройной складной смартфон компании с двойным шарниром. Устройство ранее фигурировало под названием Galaxy G Fold и уже несколько лет находится в разработке.
Помимо TriFold, на презентации могут показать гарнитуру смешанной реальности Project Moohan (возможно, она выйдет под именем Galaxy XR) и «умные» очки Galaxy Glasses с функциями ИИ.
XR-устройство должно поступить в продажу 13 октября, а TriFold, по слухам, выйдет в IV квартале 2025 года.
Цена складного смартфона может превысить 4 млн вон (около $2930), что объясняется сложной конструкцией и дорогими комплектующими. Пока речь идёт только о релизе в Южной Корее и Китае, поэтому ждать мирового запуска не стоит.