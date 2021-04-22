Samsung превратит старые смартфоны в устройства «умного» дома

Помимо прочего это нововведение будет способствовать сокращению объемов электронных отходов. На данный момент Samsung выпустила бета-версию сервиса Galaxy Upcycling at Home. Она позволяет превратить старый смартфон в звуковой датчик, который отправляет уведомление на основной смартфон или другой гаджет при плаче ребенка, лае собак или стуке в дверь. Также есть возможность использоваться старое устройство как датчик освещенности. Так, при необходимости он сможет включать в помещении свет.

Отметим, что сейчас воспользоваться бета-версией могут пользователи ограниченного количества стран, а именно США, Великобритании и Южной Кореи. В программе участвуют смартфоны линейки Galaxy S, Note и Z, которые анонсированы в 2019 году и позднее с операционной системой Android 9 или более поздней версией.