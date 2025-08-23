Samsung превратит свой трёхскладный смартфон в эдакий цифровой мультитул

Об этом пишет портал SamMobile. Одной из ключевых инноваций станет режим Split Trio, который позволит одновременно открывать три полноэкранных окна приложений. В отличие от текущих моделей серии Z Fold, где каждое из трёх приложений занимает только четверть экрана, новая функция обеспечит более эргономичное взаимодействие с устройством.

Обозреватели отмечают, что дополнительной «уникальной особенностью» станет функция зеркалирования рабочего стола, при которой три домашних экрана с внешнего дисплея будут дублироваться на внутренний. Также предусмотрена возможность отключения этой функции для пользователей, предпочитающих альтернативный способ работы.

Ожидается, что трёхскладный смартфон будет функционировать на базе Android 16 с фирменным интерфейсом Samsung One UI 8.5. По слухам, устройство будет оснащено высокопроизводительным чипом Snapdragon 8 Elite, получит увеличенный аккумулятор и тройную камеру, такую же, как в модели Galaxy Z Fold 7. Также предполагается, что смартфон получит семь крупных обновлений операционной системы в течение своего жизненного цикла, о чём в отношении других моделей официально сообщила Samsung.