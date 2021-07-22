Samsung придумала совершенно новый тип гибких смартфонов

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Samsung придумала совершенно новый тип гибких смартфоновЖдём анонса уже в 2022?
Уже в августе от Samsung ждут анонса сразу двух новых складных смартфона — Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3. Но, как оказалось, корейская компания прямо сейчас разрабатывает ещё один, совершенно новый тип гибких смартфонов.
Информация о новинке появилась на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Судя по изображению патента, отличительной особенностью устройства станет подвижная камера. Она будет принимать разное положение в зависимости от того, в каком состоянии находится смартфон — в открытом или закрытом, пишет LetsGoDigital.
Закрываться аппарат будет основным дисплеем внутрь. В то же время внешний экран будет занимать практически всю площадь одной из внешних половинок устройства.
Неизвестно, как скоро IT-гигант представит подобную новинку. Вряд ли стоит ждать её анонса на августовском Unpacked. Наиболее правдоподобным выглядит вариант с презентацией такого смартфона в начале 2022-го, вместе с Galaxy S22.