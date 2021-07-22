Samsung придумала совершенно новый тип гибких смартфонов

Информация о новинке появилась на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Судя по изображению патента, отличительной особенностью устройства станет подвижная камера. Она будет принимать разное положение в зависимости от того, в каком состоянии находится смартфон — в открытом или закрытом, пишет LetsGoDigital.