Samsung пригласила на анонс Galaxy Note 10

Компания Samsung Electronics объявила, что следующее пресс-мероприятие Unpacked состоится 7 августа 2019 года. Как обещает производитель, на презентации будут представлены мобильные устройства, которые станут новым этапом развития экосистемы Galaxy.

От корейской компании ждут анонса нового смартфона Galaxy Note 10. В приглашении Samsung можно увидеть стилус и намёк на одинарную фронтальную камеру.

Анонс Samsung Galaxy Note 10 пройдёт в том же месте, что и дебют прошлогоднего Samsung Galaxy Note 9 — на спортивной арене Барклайс-Центре в Бруклине.

Ожидается, что компания покажет разные версии смартфона, с поддержкой сетей пятого поколения и без. Версия Note 10 Pro получит 6,75-дюймовый дисплей и четверную основную камеру. Стандартный Note 10 — только 6,3-дюймовый экран и тройную камеру. Обе версии оснастят одинарной фронтальной камерой.

На мероприятии также могут объявить о судьбе складного смартфона Galaxy Fold, который был отложен из-за найденных проблем с конструкцией.