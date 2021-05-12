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Сегодня в 18:08
Samsung приостановила выпуск недорогих смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников
Неизвестно, как долго продлится «заморозка»
Линейка недорогих смартфонов Galaxy A от Samsung пользуется большой популярностью. Не в последнюю очередь из-за хорошего сочетания цена/качество. Но, судя по всему, компания приостановит выпуск новых устройств в линейке из-за общемирового дефицита полупроводников.
По данным Android Authority, южнокорейский гигант столкнулся с серьёзными проблемами в вопросе закупки чипов у Qualcomm. Так, например, вендор не может получить достаточное количество Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, которые как раз могли бы использоваться в смартфонах линейки Galaxy A.
Отметим, что представители Dell и Intel уже высказались по поводу сроков сохранения дефицита. По мнению экспертов, глобальная нехватка полупроводников не закончится в течение как минимум ближайших нескольких лет.