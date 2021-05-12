Samsung приостановила выпуск недорогих смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников

По данным Android Authority, южнокорейский гигант столкнулся с серьёзными проблемами в вопросе закупки чипов у Qualcomm. Так, например, вендор не может получить достаточное количество Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, которые как раз могли бы использоваться в смартфонах линейки Galaxy A.

Отметим, что представители Dell и Intel уже высказались по поводу сроков сохранения дефицита. По мнению экспертов, глобальная нехватка полупроводников не закончится в течение как минимум ближайших нескольких лет.