Samsung присоединилась к разработке новой мобильной Fuchsia OS от Google

Пока что южнокорейский гигант работает над сегментом разработки файловой системы F2FS. Именно она, в теории, должна прийти на смену уже устаревшему общепринятому стандарту EXT4. Выбор Samsung в качестве помощника логичен — в той же линейке Galaxy Note внедрение F2FS состоялось ещё в 2019 году.

9to5Google пишет, что теперь производитель смартфонов из Кореи значится в качестве соавторов Fuchsia OS. В связи с этим Samsung даже поместили в файл «АВТОРЫ» в Git-репозитории будущей «замены Android» от самой Google.