Samsung приурочила новую издёвку над Apple за отсутствие складного смартфон к ЧМ-2022

Samsung приурочила новую издёвку над Apple за отсутствие складного смартфон к ЧМ-2022Но iPhone 14 есть чем ответить на это
Попытки Samsung высмеять Apple за отсутствие инноваций вечны. Вот и на этот раз корейский производитель выпустил новую рекламу на тему Чемпионата мира по футболу, в которой поиздевалась над купертиновцами за то, что они не продают складной iPhone.
Фото: 9to5Mac
В рекламе показана толпа смартфонов, наблюдающих за футбольным матчем. Причём складные телефоны Samsung делают «волну», в то время как iPhone в толпе не могут присоединиться к ним.
Однако, что интересно, данные Display Supply Chain Consultants свидетельствуют о том, что iPhone 14 займёт значительную долю продаж в IV квартале, «украв» их у складных телефонов, несмотря на то, что сам он не является таковым.
Напомним также, что по слухам Apple рассматривает возможность создания складного iPhone. Но пока технология не настолько развита, чтобы перевесить возникающие компромиссы.