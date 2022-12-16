Samsung приурочила новую издёвку над Apple за отсутствие складного смартфон к ЧМ-2022

В рекламе показана толпа смартфонов, наблюдающих за футбольным матчем. Причём складные телефоны Samsung делают «волну», в то время как iPhone в толпе не могут присоединиться к ним.

Однако, что интересно, данные Display Supply Chain Consultants свидетельствуют о том, что iPhone 14 займёт значительную долю продаж в IV квартале, «украв» их у складных телефонов, несмотря на то, что сам он не является таковым.

Напомним также, что по слухам Apple рассматривает возможность создания складного iPhone. Но пока технология не настолько развита, чтобы перевесить возникающие компромиссы.