Samsung привезла в Россию бюджетный смартфон с большим аккумулятором

Несмотря на то, что новинка, в отличии от Samsung Galaxy A32, не имеет 5G модуля, она оснащена более качественным экраном и камерой. Смартфон получил 6,4-дюймовый Full HD+ AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Работает Samsung Galaxy A32 4G на базе процессора Helio G80. Аппарат получил четырехмодульную основную камеру на 64, 8, 5 и 5 Мп и 20 Мп фронтальную. Смартфон оборудован энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ внутренней. Есть поддержка NFC и быстрой зарядки на 15 Вт. Минимальная стоимость устройства составляет 19 999 рублей, тогда как модификация со 128 ГБ продается за 21 999 рублей.