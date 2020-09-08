Samsung привезла в Россию "монстра автономности" Galaxy M51
Основана новинка на процессоре Snapdragon 730, благодаря чему на смартфон положат глаз и те пользователи, которые любят поиграть в различные игры — мощность чипа вкупе с “упитанной” батареей позволят играть во время длительных поездок, не заботясь о необходимости подзарядить смартфон.
Также устройство получило 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с вырезом под фронтальную камеру прямо по центру экрана. Представлено устройство на российском рынке в одной-единственной версии: 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Цена устройства при этом составляет 29 990 рублей.
Старт продаж Samsung Galaxy M51 на территории России уже состоялся, в то время как по всему миру новинка поступит в продажу лишь в период с 10 по 11 сентября. Стоит отметить, что устройство помимо всего прочего оснащено NFC-модулем для бесконтактной оплаты, поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт и основной квадрокамерой на 64, 12, 5 и 5 Мп.