Samsung привезла в Россию недорогой смартфон Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

Смартфон получил 6,5-дюймовый Infinity-O дисплей с врезанной селфи-камерой на 13 Мп. Что касается основной, то она оснащена четырьмя модулями с основным датчиком на 48 Мп. Samsung Galaxy A21s оснащен энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, а также модулем NFC. Сердцем смартфона послужил восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГЦ. Несмотря на то, что точных данных о том, на какой именно платформе построена новинка - нет, предполагается, что речь о Exynos 850.

Стоимость устройства в модификации на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти на российском рынке составляет 15,9 тыс рублей. В то же время, Samsung Galaxy A21s с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти можно приобрести за 16,9 тыс рублей.