Samsung привезла в Россию новые флагманы

Galaxy Note20 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus дисплеем с разрешением FullHD+, тогда как старшая модель получила Dynamic AMOLED 2X экран в 6,9 дюймов с разрешением WQHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Новинки работают на базе Exynos 990. Младшая модель получила емкость аккумулятора равную 4300 мАч, тогда как аккумулятор Note20 Ultra оборудовали емкостью 4500 мАч. Кроме того, модели получили поддержку проводной и обратной беспроводной зарядки. Что касается фотовозможностей, Galaxy Note20 оснастили основной камерой на 64 Мп, тогда как старшая модель получила датчик на 108 Мп.

Стоимость Galaxy Note20 Ultra в модификации на 257 ГБ внутренней памяти составляет 100 тыс рублей, тогда как версия на 512 ГБ обойдется на 20 тысяч дороже. В то же время, Galaxy Note20 на 256 ГБ можно приобрести за 80 тыс рублей.