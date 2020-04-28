Samsung привезла в Россию новые смартфоны среднего класса

Galaxy A41 оснащен 6,1-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P65, а емкость его аккумулятора составляет 3500 мАч. Что касается фотовозможностей, то новинка получила трехмодульную основную камеру на 48, 8 и 5 Мп, а также 25 Мп селфи-камеру.

Модель Galaxy A31, в свою очередь, получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей все в том же разрешении Full HD+. Равно как и Galaxy A41, сердцем смартфона выступает процессор MediaTek Helio P65. Смартфон оборудован энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Обе новинки имеют поддержку быстрой зарядки 15 Вт. В отличии от Galaxy A41, смартфон имеет четыре датчика изображения, с основным на 48 Мп.

Минимальная стоимость Galaxy A41 составляет порядка 19,9 тыс рублей, тогда как за Galaxy A31 компания просит 17,9 тыс.