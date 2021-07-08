Samsung привезла в Россию новый недорогой смартфон Galaxy M32 с 90 Гц экраном и огромной батареей

В основу телефона лёг чип Helio G80 от MediaTek. При этом он также получил крупный 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с приятной фишкой — частотой обновления 90 Гц.

Также смартфон оснащён основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, а также 20 Мп селфи-камерой. Ёмкость аккумулятора девайса — 5000 мАч. Есть NFC.