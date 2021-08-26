Samsung привезла в Россию свой самый дешёвый смартфон с оптической стабилизацией камеры

При этом, что интересно, на первых этапах Samsung предлагает новинку со скидкой. И вместо 17 990 рублей, за базовую версию компания просит всего 15 990 рублей. Это модификация телефона с 64 ГБ постоянной памяти. Версия на 128 ГБ со скидкой обойдётся в 17 990 рублей.

Напомним, что в основу устройства лёг чип Helio G80 от MediaTek. Оперативной памяти в девайсе 4 ГБ. Но что куда более интересно, Galaxy A22 может похвастаться AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и основной камерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп.