Samsung привезёт сверхдешёвый смартфон Galaxy M01 в Россию

Известно, что Galaxy M01 получил 5,7-дюймовый TFT дисплей с разрешением HD+. Устройство работает на базе восьмиядерной SoC. Предполагается, что сердцем смартфона послужил процессор Snapdragon 439. Модель оснащена 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти, а также энергоемким аккумулятором на 4000 мАч. Что касается фотовозможностей, Galaxy M01 оборудовали двухмодульной камерой на 13 и 2 МП, а также селфи-камерой на 5 Мп.

Согласно предварительным данным, модель будет стоить дешевле 130 долларов.