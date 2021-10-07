Samsung привёз в Россию два новых смартфона с большими аккумуляторами

Смартфон Galaxy M52 5G построен на базе процессора Snapdragon 778G 5G. Это чип флагманского уровня с высокой производительностью центрального, графического и ИИ-процессоров. Устройство имеет оперативную память 6 ГБ и встроенную — 128 ГБ.

Устройство получило безрамочный дисплей Super AMOLED диагональю 6,7″ с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон оснащён основной широкоугольной камерой 64 Мп, сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камерой и датчиком для макросъёмки 5 Мп. Также устройство получило умную 32 Мп селфи-камеру.

Рекомендованная стоимость смартфона Galaxy M52 5G — 34990 рублей.