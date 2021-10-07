Samsung привёз в Россию два новых смартфона с большими аккумуляторами

Samsung привёз в Россию два новых смартфона с большими аккумуляторамиУстройства уже продаются в фирменном интернет-магазине компании
Смартфон Galaxy M52 5G построен на базе процессора Snapdragon 778G 5G. Это чип флагманского уровня с высокой производительностью центрального, графического и ИИ-процессоров. Устройство имеет оперативную память 6 ГБ и встроенную — 128 ГБ.
Устройство получило безрамочный дисплей Super AMOLED диагональю 6,7″ с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон оснащён основной широкоугольной камерой 64 Мп, сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камерой и датчиком для макросъёмки 5 Мп. Также устройство получило умную 32 Мп селфи-камеру.
Рекомендованная стоимость смартфона Galaxy M52 5G — 34990 рублей.
Второй новинкой, доступной российскому покупателю, стал смартфон Galaxy M22. Устройство имеет процессор Helio G80, а также память 4+128 ГБ.
Смартфон имеет безрамочный дисплей 6,4″ Super AMOLED с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. M22 получил широкоугольную камеру 48 Мп с поддержкой ночной съёмки. Также устройство оснащено сверхширокоугольной 8 Мп камерой, 2 Мп макрокамерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера — 13 Мп.
Рекомендованная стоимость Galaxy M22 составляет 18990 рублей.
Оба смартфона поставляются в классических чёрном и белом цветах. Оборудованы аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.
Приобрести смартфоны уже можно в официальном интернет-магазине Samsung и у партнёров компании.