Samsung призналась, что складной Galaxy Z Fold 7 вытесняет с рынка Ultra-модели

Однако это отразилось и на других флагманах Samsung. Оказывается, пользователи Ultra-моделей Samsung разных линеек начали переходить на «раскладушки». Почти 30% покупателей Fold 7 являются давними владельцами Galaxy S Ultra, в то время как Flip 7 привлекает новых пользователей Galaxy, особенно других брендов.

По словам обозревателей, это создаёт для Samsung серьёзную и уникальную проблему. Компания признала снижение продаж своих Ultra из-за выхода Fold 7: потребители, ранее предпочитавшие флагманские Ultra-модели, теперь выбирают Fold.