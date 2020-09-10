Samsung продает флагманский Galaxy Note 20 Ultra в два раза дороже его себестоимости

Так, специалисты издания Counterpoint подсчитали, что все компоненты, используемые при производстве Galaxy Note 20 Ultra, стоят 468 долларов. С учетом таких неявных затрат как сборка, тестирование, упаковка, аксессуары и прочее, данное значение поднимается до 548,9 долларов. После несложных математических вычислений можно понять, что корейский техногигант, на продаже одного Galaxy Note 20 Ultra зарабатывает более 750 долларов, что более чем в два раза превышает себестоимость устройства.