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Samsung продает флагманский Galaxy Note 20 Ultra в два раза дороже его себестоимости
Даже чуть больше, чем в два раза
Samsung Galaxy Note 20 Ultra — достаточно дорогое, но при этом желаемое многими устройство. Шутка ли, цена новинки начинается от 1 300 долларов в США и от 100 тыс рублей в России! При этом, как оказалось, компания продает свою флагманскую новинку в два раза дороже ее себестоимости.
Так, специалисты издания Counterpoint подсчитали, что все компоненты, используемые при производстве Galaxy Note 20 Ultra, стоят 468 долларов. С учетом таких неявных затрат как сборка, тестирование, упаковка, аксессуары и прочее, данное значение поднимается до 548,9 долларов. После несложных математических вычислений можно понять, что корейский техногигант, на продаже одного Galaxy Note 20 Ultra зарабатывает более 750 долларов, что более чем в два раза превышает себестоимость устройства.
Еще из интересного можно отметить, что самыми дорогими компонентами у свежего флагмана Samsung являются процессор (речь идет о Snapdragon 865+) и экран — они обходятся в 154,2 и 91,5 долларов.