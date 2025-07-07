Samsung продал больше смартфонов на Snapdragon 8 Elite, чем все остальные вместе взятые

Все эти смартфоны оснащены чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy с частотой до 4,47 ГГц, созданным в сотрудничестве с Qualcomm специально для Samsung. Что примечательно — все остальные смартфоны на обычной версии Snapdragon 8 Elite (без форсировки) не достигли таких же совокупных продаж.

Таким образом, модифицированный чип для Galaxy стал основным драйвером продаж всей линейки Snapdragon 8 Elite, вытеснив решения других брендов с тем же процессором.

Это подчёркивает уникальный статус Samsung как крупнейшего партнёра Qualcomm и лидера в Android-сегменте флагманов 2025 года.