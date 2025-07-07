Samsung продал больше смартфонов на Snapdragon 8 Elite, чем все остальные вместе взятые

Опубликовано 07 июля 2025, 14:591 мин.
Samsung продал больше смартфонов на Snapdragon 8 Elite, чем все остальные вместе взятыеQualcomm явно не стоит ссориться с корейцами
К концу мая 2025 года серия Samsung Galaxy S25 разошлась тиражом 16,61 млн устройств — включая 4,86 млн базовых моделей, 3,17 млн Plus-версий, 8,39 млн флагманов Ultra и 190 тыс Edge.
Все эти смартфоны оснащены чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy с частотой до 4,47 ГГц, созданным в сотрудничестве с Qualcomm специально для Samsung. Что примечательно — все остальные смартфоны на обычной версии Snapdragon 8 Elite (без форсировки) не достигли таких же совокупных продаж.
Таким образом, модифицированный чип для Galaxy стал основным драйвером продаж всей линейки Snapdragon 8 Elite, вытеснив решения других брендов с тем же процессором.
Это подчёркивает уникальный статус Samsung как крупнейшего партнёра Qualcomm и лидера в Android-сегменте флагманов 2025 года.