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Вчера в 23:03
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Samsung продолжает работу над смартфоном с опоясывающим весь корпус экраном

Выглядит устройство интересно
В 2019 году Xiaomi представила по-настоящему необычный и удивительный смартфон — Mix Alpha. Главной особенностью устройства стал экран, который опоясывал корпус девайс целиком.
Samsung продолжает работу над смартфоном с опоясывающим весь корпус экраном

Примерно тогда же в сети всплыла информация, мол над подобным проектом работают и инженеры Samsung. Правда, затем почти на три года шум вокруг данной разработки утих. И вот, наконец-то, он вновь возобновился.

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«Спасибо» за это можно сказать свежему патенту южнокорейского гиганта. Судя по нему, в Samsung прямо сейчас особое внимание уделяют элементам управления смартфона. Это может говорить как минимум о том, что компания и вправду заметно продвинулась в разработке аппарата — более ранний патент описывал особенности экрана устройства.

Samsung продолжает работу над смартфоном с опоясывающим весь корпус экраном

Отметим, что свежий патент подразумевает наличие поддержки стилуса в смартфоне. Также благодаря ему стало известно, что пользователям планируется дать доступ к перемещению контента с переднего дисплея на задний одним взмахом руки. Как это будет реализовано на практике — будет видно во время официальной презентации новинки.

Источник:LetsGoDigital
Теги:
#Xiaomi
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#Samsung
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#Xiaomi Mi Mix
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