Samsung продолжает работу над смартфоном с опоясывающим весь корпус экраном

Samsung продолжает работу над смартфоном с опоясывающим весь корпус экраномВыглядит устройство интересно
Примерно тогда же в сети всплыла информация, мол над подобным проектом работают и инженеры Samsung. Правда, затем почти на три года шум вокруг данной разработки утих. И вот, наконец-то, он вновь возобновился.
«Спасибо» за это можно сказать свежему патенту южнокорейского гиганта. Судя по нему, в Samsung прямо сейчас особое внимание уделяют элементам управления смартфона. Это может говорить как минимум о том, что компания и вправду заметно продвинулась в разработке аппарата — более ранний патент описывал особенности экрана устройства.
Отметим, что свежий патент подразумевает наличие поддержки стилуса в смартфоне. Также благодаря ему стало известно, что пользователям планируется дать доступ к перемещению контента с переднего дисплея на задний одним взмахом руки. Как это будет реализовано на практике — будет видно во время официальной презентации новинки.