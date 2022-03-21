Samsung продолжает работу над смартфоном с опоясывающим весь корпус экраном

«Спасибо» за это можно сказать свежему патенту южнокорейского гиганта. Судя по нему, в Samsung прямо сейчас особое внимание уделяют элементам управления смартфона. Это может говорить как минимум о том, что компания и вправду заметно продвинулась в разработке аппарата — более ранний патент описывал особенности экрана устройства.