Samsung продолжил нищать из-за падения спроса на свою продукцию

Samsung продолжил нищать из-за падения спроса на свою продукциюХотя это может быть и признаком вливания денег в новые будущие технологии
Прибыль Samsung рухнула на 40%. Южнокорейский техногигант Samsung отчитался за третий квартал текущего года. У компании наблюдаются проблемы со спросом на продукцию и снижение финансовых показателей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Так, согласно отчёту Samsung, чистая прибыль сократилась на 37,8%, в деньгах это порядка 5,84 трлн вон, или около $4,3 млрд. Выручка компании уменьшилась на 12,2% — $49,9 млрд. Операционная прибыль Samsung снизилась в 4,5 раза в годовом выражении и составила 2,43 трлн вон, или примерно $1,8 млрд.
При этом компания прогнозировала выручку за третий квартал на уровне 67 трлн вон — $49,6 млрд, а операционную прибыль на уровне в 2,4 трлн вон, или $1,77 млрд.
Однако, мировой производитель электроники всё же надеется на восстановление спроса на рынке смартфонов в 2024 году. Аналитики Samsung предполагают, что произойдёт стабилизация потребительских настроений, включая премиум-сегмент.