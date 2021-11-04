Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для России

Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для РоссииКак неожиданно и приятно
Последнее произошло и в этот раз. На российском сайте Samsung появилась страница, посвящённая некоему Samsung Galaxy A22s 5G. Судя по описанию, устройство практически полностью идентично своему среднебюджетному собрату Galaxy A22 5G, который на территории России официально так и не был запущен.
Смартфон получил 6,6-дюймовый FullHD-дисплей с V-образным вырезом и частотой обновления экрана 90 Гц. Более высокая «плавность» работы дисплея и есть ключевая особенность, отличающая S-версию от стандартной.
Из прочего можно отметить фронтальную камеру на 8 Мп, тройную основную на 48 Мп, 5 и 2 Мп. Что интересно, компания не стала уточнять, какой чип используется в девайса, но по мнению экспертов, речь идёт о Dimensity 700 от MediaTek. Оперативной памяти в Galaxy A22s 4 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ. Ёмкость его аккумулятора — 5000 мАч.