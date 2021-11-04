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Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для России

Как неожиданно и приятно
Samsung любит удивлять. Она делает это по-крупному, представляя то складной полупланшет-полусмартфон Galaxy Fold, то гибкую раскладушку Galaxy Z Fold. Она делает это менее масштабно, выпуская эксклюзивные модели для отдельных рынков.
Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для России

Последнее произошло и в этот раз. На российском сайте Samsung появилась страница, посвящённая некоему Samsung Galaxy A22s 5G. Судя по описанию, устройство практически полностью идентично своему среднебюджетному собрату Galaxy A22 5G, который на территории России официально так и не был запущен.

Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для России

Смартфон получил 6,6-дюймовый FullHD-дисплей с V-образным вырезом и частотой обновления экрана 90 Гц. Более высокая «плавность» работы дисплея и есть ключевая особенность, отличающая S-версию от стандартной.

Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для России

Из прочего можно отметить фронтальную камеру на 8 Мп, тройную основную на 48 Мп, 5 и 2 Мп. Что интересно, компания не стала уточнять, какой чип используется в девайса, но по мнению экспертов, речь идёт о Dimensity 700 от MediaTek. Оперативной памяти в Galaxy A22s 4 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ. Ёмкость его аккумулятора — 5000 мАч.

Источник: Samsung