Samsung «прокачает» недорогой смартфон Galaxy A22 5G специально для России

Из прочего можно отметить фронтальную камеру на 8 Мп, тройную основную на 48 Мп, 5 и 2 Мп. Что интересно, компания не стала уточнять, какой чип используется в девайса, но по мнению экспертов, речь идёт о Dimensity 700 от MediaTek. Оперативной памяти в Galaxy A22s 4 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ. Ёмкость его аккумулятора — 5000 мАч.