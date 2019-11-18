Samsung "прокачает" свой популярный смартфон с необычной фронтальной камерой

Так, обновленная модель получит увеличенный объем внутренней памяти, а именно 256 ГБ. Что касается остальных технических характеристик, то они остались неизменными. Смартфон работает на базе Snapdragon 730G, имеет 6,7 дюймовый Super AMOLED экран и 48 Мп камеру. Также, устройство оснащено подэкранным сканером отпечатков пальцев. По словам источника, новая модель Galaxy A80 уже прошла сертификацию.

Отмечается, что устройство однозначно будет продаваться на китайском рынке, однако информация о том, будет ли новинка продаваться в других странах - не разглашается.