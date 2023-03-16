Samsung прокомментировала разоблачение снимков Луны, полученных на её смартфоны

Samsung прокомментировала разоблачение снимков Луны, полученных на её смартфоныИ что только мешало компании рассказать об этом заранее?
Спустя несколько дней после обвинения в обмане, Samsung всё же прокомментировала ситуацию вокруг снимков Луны на камеры её смартфонов.
Фото: Dev&Gear
По словам представителей компании, система использует искусственный интеллект, чтобы определить, когда пользователь пытается сделать чёткую фотографию Луны при 25-кратном зуме или выше.
И в случае, если у него включён оптимизатор сцены, то технология снижает яркость, делает несколько кадров и улучшает детализацию, используя для сравнения эталонное изображение высокого разрешения:
Engadget
При этом в Samsung не стали отрицать, что её алгоритмы создают фотографии, которые не отражают то, что вы получаете через объектив. Корейский IT-гигант также признал факт доработки итогового изображения при помощи Scene Optimizer.