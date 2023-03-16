Samsung прокомментировала разоблачение снимков Луны, полученных на её смартфоны

По словам представителей компании, система использует искусственный интеллект, чтобы определить, когда пользователь пытается сделать чёткую фотографию Луны при 25-кратном зуме или выше.

И в случае, если у него включён оптимизатор сцены, то технология снижает яркость, делает несколько кадров и улучшает детализацию, используя для сравнения эталонное изображение высокого разрешения: