Samsung проведёт презентацию складного Galaxy Z Fold 7 9 июля

Мероприятие начнётся 9 июля в 18:00 мск. Центральное место на презентации займут новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Кроме них, Samsung представит обновлённую серию «умных» часов Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra.

Вендор может представить и складную «бюджетную» версию — Galaxy Z Flip7 FE. Также на Unpacked ожидается анонс и презентация прототипа гарнитуры расширенной реальности на базе Android XR.