Samsung пытается увеличить продажи Galaxy S25, затягивая релиз OneUI 7

В сети уже звучат предположения, что это сделано специально, чтобы подтолкнуть людей к покупке новых смартфонов.

Но есть и другая версия. One UI 7 — серьезное обновление с переработанным интерфейсом и новыми функциями на базе ИИ. Предполагается, что Google пока не готова предоставить необходимые мощности для работы инфраструктуры.

Ранее Samsung никогда не ограничивала новые версии оболочки только для флагманов, поэтому ситуация действительно необычная. Однако официальных комментариев компания пока не дала.

Ожидается, что One UI 7 для предыдущих моделей может появиться в ближайшие месяцы, когда Google доработает серверную часть для работы ИИ-функций.