Samsung работает над первым флагманом с 200 Мп камерой

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Samsung работает над первым флагманом с 200 Мп камеройСудя по всему, нас ждёт небольшая революция в сегменте мобильной фотографии
Уже в первые месяцы 2022 года от Samsung ждут анонса свежей флагманской линейки — Galaxy S22. Ultra-версия аппарата, по слухам, получит 108 Мп модуль основной камеры.
Но, как стало известно, это далеко не лучшее, что есть у компании. Прямо сейчас южнокорейский производитель вовсю работает над Galaxy S23 Ultra, который получит уже 200 Мп камеру.
По данным инсайдеров, речь идёт о датчике ISOCELL HP1, представленном самой Samsung ещё в начале сентября 2021 года. Его оптический формат — 1/1,22 дюйма, в то время как размер пикселя составляет 0,64 мкм.
Интересной особенностью модуля является технология объединения пикселей ChameleonCell — с её помощью можно добиться более ярких изображений при снижении разрешения до 50 или 12,5 Мп.
Если верить всё тем же источникам, если решение окажется популярным, то компания продолжит внедрять её в свои флагманы в течение нескольких лет.
Источник: SamMobile