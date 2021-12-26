Samsung работает над первым флагманом с 200 Мп камерой

Но, как стало известно, это далеко не лучшее, что есть у компании. Прямо сейчас южнокорейский производитель вовсю работает над Galaxy S23 Ultra, который получит уже 200 Мп камеру.

По данным инсайдеров, речь идёт о датчике ISOCELL HP1, представленном самой Samsung ещё в начале сентября 2021 года. Его оптический формат — 1/1,22 дюйма, в то время как размер пикселя составляет 0,64 мкм.

Интересной особенностью модуля является технология объединения пикселей ChameleonCell — с её помощью можно добиться более ярких изображений при снижении разрешения до 50 или 12,5 Мп.

Если верить всё тем же источникам, если решение окажется популярным, то компания продолжит внедрять её в свои флагманы в течение нескольких лет.