Samsung работает над первым "неубиваемым" 5G-смартфоном

По крайней мере, выводы об этом можно сделать исходя из появления неизвестного смартфона с модельным номером SM-G501B в базе данных HTML5TEST, передает Gizmochina. Устройство, судя всему, прямо из коробки будет работать на базе Android 11, а выпускаться оно будет в рамках линейки Galaxy Xcover, возможно под названием Samsung Galaxy Xcover 5.

Прочие слухи утверждают, что смартфон получит либо Snapdragon 765, либо Snapdragon 690 в качестве процессора. В европейском регионе устройство может выйти на базе Exynos 880. К сожалению, больше никакой информации о новинке, в том числе и дата его выхода, в сети нет.