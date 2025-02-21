Samsung раньше времени раскрыла недорогие смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 на своём сайте

Судя по всему, Samsung планирует представить устройства в ближайшее время, возможно, уже в следующем месяце.

Ожидается, что Galaxy A56, A36 и A26 выйдут одновременно, как это было с A55 и A35. Так как утечка получилась частичной, точная цена новинок до сих пор остается неизвестной.