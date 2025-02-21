Samsung раньше времени раскрыла недорогие смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 на своём сайте

Опубликовано 21 февраля 2025, 07:211 мин.
Samsung раньше времени раскрыла недорогие смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 на своём сайтеИ такое бывает
Samsung случайно подтвердила существование смартфонов Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26, разместив их на официальном сайте в разделе о ремонте.
Упоминание устройств появилось на чилийской версии сайта, где перечислены модели, доступные для постгарантийного обслуживания.
Ранее информация об этих смартфонах появлялась только в утечках, сертификациях и бенчмарках, но теперь их названия и модельные номера официально засветились у самой компании.
Судя по всему, Samsung планирует представить устройства в ближайшее время, возможно, уже в следующем месяце.
Ожидается, что Galaxy A56, A36 и A26 выйдут одновременно, как это было с A55 и A35. Так как утечка получилась частичной, точная цена новинок до сих пор остается неизвестной.