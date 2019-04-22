Samsung расхотела выпускать новые гибкие смартфоны в ближайшее время

Компания Samsung решила отложить мероприятия по запуску складного смартфона Galaxy Fold с гибким дисплеем в Гонконге и Шанхае. Об этом сообщил главный редактор ресурса Engadget Ричард Лай (Richard Lai).

Изначально мероприятия были запланированы на 23 и 24 апреля 2019 года соответственно. Компания отложила китайский запуск Galaxy Fold после обнаружения трёх проблем с дисплеем, которые приводили ранние образцы, выданные журналистам для обзоров в нерабочее состояние. Сейчас Samsung исследует вопрос и пока не объявила о браке или отмене продаж.

По сообщению других источников, Samsung отложила не только эти, но и другие мероприятия, связанные с запуском Galaxy Fold в продажу.

Первым регионом, где Galaxy Fold должен был поступить в продажу, стали США. Там уже некоторое время принимаются предварительные заказы по цене 1980 долларов, а розничные продажи были запланированы на 26 апреля. Пока сама Samsung не отменила этих сроков выпуска.