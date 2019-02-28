Samsung раскрыла цены на продвинутые смартфоны Galaxy A50 и A30 среднего уровня

Когда компания Samsung анонсировала продвинутые смартфоны Galaxy A50 и A30 среднего уровня, она не раскрыла их цен. Теперь стоимость стала известна для двух регионов.

В Индии Galaxy A50 и A30 обойдутся от 240 и 280 долларов соответственно. В Нидерландах стоимость Galaxy A50 версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти составит 349 евро. Продажи начнутся в середине марта.

Старшая модель Samsung Galaxy A50 может похвастаться сканером отпечатков пальцев прямо в экране и тройной камерой 25+5+8 Мп. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей),фронтальной камерой на 25 Мп, процессором Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч.

Galaxy A30 отличается обычным сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+5 Мп, фронтальной на 16 Мп, процессором Exynos 7870, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android 9.0 Pie.