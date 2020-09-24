Samsung раскрыла дату анонса первого смартфона серии Galaxy F

Так, анонс первого смартфона линейки Galaxy F, а именно модели Galaxy F41, состоится не в сентябре, как полагалось ранее, а 8 октября. Напомним, что по предварительным данным модель получит 6,4-дюймовый экран с разрешением FHD+. Сердцем смартфона может выступить процессор Exynos 9611. Предполагается наличие модификации на 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ внутренней. Смартфон, согласно официальному постеру, оснастят энергоемким аккумулятором на 6000 мАч.