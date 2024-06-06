Samsung раскрыла дизайн складных Galaxy Z Flip 6 и Fold 6 в рекламной публикации

Маркетинговая публикация с дизайном модели появилась для Казахстана. Дизайн Z Fold 6 по краям похож на S24 Ultra: у складной модели острые грани и менее изогнутые углы. Разумеется, речь идёт и об оснащении складных новинок технологией Galaxy AI, которую модели получат по умолчанию вместе с новой оболочкой One UI 6.1.

Кроме того, изображение подтверждает недавнее заявление инсайдера Ice Universe о том, что Z Fold 6 получит тройную камеру. Схожесть с S24 Ultra проявляется и в наличии щелевого динамика.

А Galaxy Z Flip 6, видимо, получит двойную камеру и, скорее всего, 3,4" внешний дисплей. Диагональ внутреннего складного экрана составит 6,7".