Samsung раскрыла первые детали Galaxy S26 — новый ИИ, чип Exynos 2600 и улучшенные камеры

По его словам, новые флагманы «подарят революционный пользовательский опыт» за счёт ИИ-функций нового поколения, второго поколения фирменного процессора и усовершенствованных камер.

Главной технологической новинкой станет чип Exynos 2600, произведённый по 2-нм техпроцессу Samsung Foundry.

Он будет использоваться, вероятно, в базовой модели S26, тогда как S26+ и S26 Ultra получат Snapdragon 8 Elite Gen 5. Таким образом, компания сохранит двухчиповую стратегию.

Араухо подчеркнул, что ключевой акцент Samsung делает на встроенном ИИ, который поможет улучшить фотообработку, работу камер и персональные функции смартфона.

Помимо этого, Samsung намерена развивать гибкие устройства, а также интегрировать здоровьесберегающие ИИ-сервисы в умные часы Galaxy Watch.

Линейка Galaxy S26 станет частью стратегии компании по укреплению лидерства в сфере ИИ-смартфонов и, вероятно, будет представлена в начале 2026 года.