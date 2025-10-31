Телефоны
Опубликовано 31 октября 2025, 15:30
1 мин.

Samsung раскрыла первые детали Galaxy S26 — новый ИИ, чип Exynos 2600 и улучшенные камеры

Ждем анонса в начале следующего года
Во время отчёта за III квартал 2025 года, вице-президент мобильного подразделения Samsung Даниэль Араухо впервые поделился подробностями о грядущей серии Galaxy S26.
Samsung раскрыла первые детали Galaxy S26 — новый ИИ, чип Exynos 2600 и улучшенные камеры
© Android Authority

По его словам, новые флагманы «подарят революционный пользовательский опыт» за счёт ИИ-функций нового поколения, второго поколения фирменного процессора и усовершенствованных камер.

Главной технологической новинкой станет чип Exynos 2600, произведённый по 2-нм техпроцессу Samsung Foundry.

Он будет использоваться, вероятно, в базовой модели S26, тогда как S26+ и S26 Ultra получат Snapdragon 8 Elite Gen 5. Таким образом, компания сохранит двухчиповую стратегию.

Араухо подчеркнул, что ключевой акцент Samsung делает на встроенном ИИ, который поможет улучшить фотообработку, работу камер и персональные функции смартфона.

Помимо этого, Samsung намерена развивать гибкие устройства, а также интегрировать здоровьесберегающие ИИ-сервисы в умные часы Galaxy Watch.

Линейка Galaxy S26 станет частью стратегии компании по укреплению лидерства в сфере ИИ-смартфонов и, вероятно, будет представлена в начале 2026 года.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung Galaxy S26
,
#флагман
,
#Samsung