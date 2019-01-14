Samsung раскрыла сроки анонса складного смартфона

Компания Samsung раскрыла сроки полноценного представления своего первого складного смартфона с гибким дисплеем. В Париже на площади Согласия корейский производитель установил рекламные щиты.
На щитах написаны с помощью Хангыля, фонематического письма корейского языка, два слогана — The future unfolds и February twentieth. The future unfolds — это слоган, с которым Samsung продвигает складной смартфон, а February twentieth означает двадцатые числа февраля.
В посвящённой рекламным щитам заметке Samsung отмечает, что так продвигается мероприятие Galaxy Unpacked 2019. Оно назначено на 20 февраля 2019 года и гвоздём программы на мероприятии станут флагманские смартфоны Galaxy S10. Также на мероприятии могут представить номы смарт-часы Galaxy Watch.