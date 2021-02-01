Samsung раскрыла сроки появления своего первого «растягивающегося» дисплея

Учитывая, что в этот же период от мобильного подразделения Samsung ждут анонса третьего поколения Galaxy Z Fold, вполне возможно, что сворачивающийся дисплей применят либо в нём, либо в смартфоне, который анонсируют вместе с ним.

Напомним, что согласно последним данным, «гибкая» линейка флагманов Samsung уже с 2021 года должна будет заменить серию Galaxy Note. Именно по этой причине в недавнем Galaxy S21 Ultra появилась поддержка фирменного стилуса S Pen.