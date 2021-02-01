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Samsung раскрыла сроки появления своего первого «растягивающегося» дисплея
У компании есть все шансы стать первой и в данном сегменте
В рамках CES 2021 компания LG показала свою новейшую разработку — смартфон с раздвижным экраном LG Rollable. Сейчас же стало известно, когда Samsung выпустит первые девайсы с применением подобной технологии.
Подразделение Samsung Display официально заявило, что оно прямо сейчас разрабатывает решение нового поколения для головного офиса, пишет Gizmochina. После публикации отчёта компании, её глава рассказал, что сворачивающиеся дисплеи будут выпущены в конце 2021 года.
Учитывая, что в этот же период от мобильного подразделения Samsung ждут анонса третьего поколения Galaxy Z Fold, вполне возможно, что сворачивающийся дисплей применят либо в нём, либо в смартфоне, который анонсируют вместе с ним.
Напомним, что согласно последним данным, «гибкая» линейка флагманов Samsung уже с 2021 года должна будет заменить серию Galaxy Note. Именно по этой причине в недавнем Galaxy S21 Ultra появилась поддержка фирменного стилуса S Pen.