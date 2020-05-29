Samsung распродает фирменные смартфоны в России со скидками

Компания предлагает приобрести устройства с 20% скидкой или же получить подарок за покупку. Так, если подарок появляется в корзине автоматически при добавлении того или иного устройства, то для активации скидки необходимо удалить подарок и ввести промокод SKIDKA20.В числе продуктов компании, которые продаются со скидками, есть и флагманские модели текущего года. В частности, Samsung Galaxy S20 Ultra в модификации на 128 ГБ можно приобрести со скидкой в 21 998 рублей, тогда как на покупке Samsung Galaxy S20 Ultra с 512 ГБ можно сэкономить 25 998 рублей.

В то же время, для тех, кто предпочитает подарок скидке, при покупке и Galaxy S20, Galaxy Note10+ и Galaxy Note10 компания дарит “умные часы”Galaxy Watch Active и подписку Яндекс.Плюс. Кроме того, при покупке Galaxy Note10 Lite, Galaxy S10+ и Galaxy S10 можно получить фирменные беспроводные наушники Galaxy Buds и Яндекс.Плюс.