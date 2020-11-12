Samsung рассекретил процессор для смартфонов с 200-мегапиксельными камерами

По словам вице-президента по маркетингу Samsung Semiconductor S.LSI Си Лу, первой компанией, которая воспользуется новым процессором, станет китайская Vivo. Предполагается, что Samsung Exynos 1080 установят в смартфоны серии Vivo X60.

В ходе презентации представители Samsung поделились техническими особенностями новинки. Так, стало известно, что процессор производится при помощи 5-нанометрового технологического процесса методом литографии в глубоком ультрафиолете. В качестве производительного ядра компания использовала Cortex-A78, функционирующее на частоте 2,8 ГГц. Кроме того, есть еще три ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, а также четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Причем одноядерная производительность процессора выросла на 50% по сравнению с предшественником, тогда как многоядерная - практически в два раза. Samsung Exynos 1080 наделили способность поддерживать двухрежимное подключение сетей пятого поколения.