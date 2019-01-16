Samsung рассекретила новый бюджетный смартфон Galaxy M10

Как ожидается, Samsung Galaxy M10 представляет собой модель начального уровня. Он получит безрамочный дизайн с каплевидным вырезом экрана и двойной основной камерой, но без сканера отпечатков пальцев.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1520 пикселей), двойной основной камерой 13+5 Мп, процессором Exynos 7872, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч.

Две SIM-карты можно использовать одновременно с карточкой памяти. Размеры составляют 155,6 x 75,6 x 7,7 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют смартфона Samsung Galaxy M10 ожидается 28 января 2019 года. Ориентировочная цена составляет 140 долларов.