Samsung рассказал, чем процессор для Galaxy S10 отличается от конкурентов

Чип выполнен с трёхкластерной архитектурой содержит два высокопроизводительных кастомных ядра, два ядра Cortex-A75 для оптимальной производительности и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Производитель заявил повышенную по сравнению с предшественником на 20% производительность на одной ядро. Графика Mali-G76 MP12 на 40% производительнее и на 35% энергоэффективнее предшественника.

Процессор позволит записывать 8K-видео, такой возможности нет в Snapdragon 855. Также поддерживается до пяти камер вместо прежних четырёх. Exynos 9820 поддерживает дисплеи вплоть до 4K UHD с HDR10+.