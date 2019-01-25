Samsung рассказал, чем процессор для Galaxy S10 отличается от конкурентов

Компания Samsung Electronics опубликовала обзор с дополнительными подробностями о 8-нанометровом процессоре Exynos 9820, который ляжет в основу флагманских смартфонов серии Galaxy S10.
Samsung отметила улучшения в системе искусственного интеллекта, которые обеспечиваются модулем нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit). Он позволит решать задачи, связанные с ИИ в семь раз быстрее по сравнению с предшественником, 9810. Это скажется на всей системе — от уменьшения задержек до снижения энергопотребления и повышенной безопасности. Не говоря уже о цифровых помощниках, функциях дополненной и расширенной реальности.
Чип выполнен с трёхкластерной архитектурой содержит два высокопроизводительных кастомных ядра, два ядра Cortex-A75 для оптимальной производительности и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Производитель заявил повышенную по сравнению с предшественником на 20% производительность на одной ядро. Графика Mali-G76 MP12 на 40% производительнее и на 35% энергоэффективнее предшественника.
Процессор позволит записывать 8K-видео, такой возможности нет в Snapdragon 855. Также поддерживается до пяти камер вместо прежних четырёх. Exynos 9820 поддерживает дисплеи вплоть до 4K UHD с HDR10+.
Модем LTE-Advanced Pro поддерживает LTE Category 20 со скоростью скачивания на устройство до 2 Гбит/с. Более того, с чипом может комбинироваться 5G-модем Exynos Modem 5100.
Большое внимание уделяется и безопасности — функция PUF (physically unclonable function, физически неклонируемая функция), известная как цифровой отпечаток пальца, позволяет генерировать неклонируемые ключи для шифрования важной информации.