Samsung рассказал, как скоро складные смартфоны начнут покупать чаще обычных

Следующим логичным шагом станет популяризация телефоном с гибким дисплеем настолько, что их будут покупать чаще, чем традиционные смартфоны. О том, как скоро это случится, рассказал представитель компании.

По словам главы подразделения Samsung Electronics, отвечающего за бизнес смартфонов, Ро Те-мун, уже в ближайшие три года складные смартфоны компании станут популярнее линейки Galaxy S.