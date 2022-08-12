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Samsung рассказал, как скоро складные смартфоны начнут покупать чаще обычных

Как ни странно, ждать осталось всего-ничего
За последние пару лет Samsung удалось превратить складные смартфоны из нечта фантастического и малопонятного, во вполне массовые и практически обыденные устройства.
Samsung рассказал, как скоро складные смартфоны начнут покупать чаще обычных

Следующим логичным шагом станет популяризация телефоном с гибким дисплеем настолько, что их будут покупать чаще, чем традиционные смартфоны. О том, как скоро это случится, рассказал представитель компании.

По словам главы подразделения Samsung Electronics, отвечающего за бизнес смартфонов, Ро Те-мун, уже в ближайшие три года складные смартфоны компании станут популярнее линейки Galaxy S.

К 2025 году складные устройства будут составлять более 50% от общего объёма поставок премиальных смартфонов Samsung. Складные устройства станут новым стандартом смартфонов.

Ро Те-мун

Одним из самых логичных шагов к достижению поставленной цели является снижение цены на складные смартфоны бренда. И хоть тот же Galaxy Z Flip 4 дешевле Galaxy Z Fold 4, одного этого явно недостаточно.

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