Samsung рассказал, как скоро складные смартфоны начнут покупать чаще обычных

Samsung рассказал, как скоро складные смартфоны начнут покупать чаще обычныхКак ни странно, ждать осталось всего-ничего
Следующим логичным шагом станет популяризация телефоном с гибким дисплеем настолько, что их будут покупать чаще, чем традиционные смартфоны. О том, как скоро это случится, рассказал представитель компании.
По словам главы подразделения Samsung Electronics, отвечающего за бизнес смартфонов, Ро Те-мун, уже в ближайшие три года складные смартфоны компании станут популярнее линейки Galaxy S.
К 2025 году складные устройства будут составлять более 50% от общего объёма поставок премиальных смартфонов Samsung. Складные устройства станут новым стандартом смартфонов.
Одним из самых логичных шагов к достижению поставленной цели является снижение цены на складные смартфоны бренда. И хоть тот же Galaxy Z Flip 4 дешевле Galaxy Z Fold 4, одного этого явно недостаточно.