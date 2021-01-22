Samsung рассказала, как можно выиграть флагманский Galaxy S21 на сегодняшней презентации в России

Отметим, что прямой эфир презентации начнется сегодня в 18:00. В рамках мероприятия представители компании расскажут особенности и преимущества флагманского Galaxy S21. Что интересно, зрители онлайн-трансляции могут выиграть как сам смартфон, так и получить скидку на аксессуары производителя. Сообщается, что для этого следует или подсчитать или же написать наугад, сколько раз за всю презентацию было сказано «Galaxy S21».