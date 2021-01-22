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Сегодня 17:02
Samsung рассказала, как можно выиграть флагманский Galaxy S21 на сегодняшней презентации в России
Также зрители онлайн-трансляции могут получить скидку на аксессуары
Сегодня Samsung представит на российском рынке свой новый флагман - Galaxy S21. Помимо прочего южнокорейская компания подготовила для россиян сюрприз в виде возможности выиграть новинку.
Отметим, что прямой эфир презентации начнется сегодня в 18:00. В рамках мероприятия представители компании расскажут особенности и преимущества флагманского Galaxy S21. Что интересно, зрители онлайн-трансляции могут выиграть как сам смартфон, так и получить скидку на аксессуары производителя. Сообщается, что для этого следует или подсчитать или же написать наугад, сколько раз за всю презентацию было сказано «Galaxy S21».
Известно, что в сегодняшней презентации примут участие такие известные блогеры, как Дмитрий Масленников, Wylsacom, Катя Клэп и Снежина Кулова.